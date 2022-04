Anche Fratoianni a Madrid all'iniziativa internazionale per la Pace organizzata da Podemos

globalist

18 Aprile 2022 - 17.32

“Perché cresca un movimento per la Pace e perché cresca la voce di chi crede nella diplomazia e nel disarmo. Perché è possibile condannare l’invasione russa e individuare in Putin il maggiore responsabile, senza cedere alla logica della guerra e delle armi, interverrò venerdi 22 aprile a Madrid ad un evento Internazionale promosso da Podemos, e di cui ho sottoscritto l’appello insieme a Noam Chomsky, a Pablo Iglesias, alla segretaria generale di Podemos Ione Belarra, a Jeremy Corbyn, al presidente onorario del Hdp curdo Ertugrul Kürkçü e a molti altri esponenti della sinistra europea”.

Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “E poi nel pomeriggio di sabato 23 aprile sarò a Perugia – prosegue il leader di Si – dove Sinistra italiana organizza una maratona di parole ‘Cessate il fuoco! Per la Pace, contro l’invasione russa’ al cinema Zenith del capoluogo umbro con testimonianze e contributi da tutta Italia di esponenti politici, inviati di guerra, religiosi, intellettuali ed artisti. Un’iniziativa in attesa dell`edizione straordinaria della Marcia Perugia-Assisi del giorno dopo, domenica 24 aprile dai giardini del Frontone fino alla Basilica di San Francesco cui parteciperemo con convinzione”. “Tanti appuntamenti e tante voci – conclude Fratoianni – con unico obiettivo fermare la guerra, per la Pace e il disarmo”.