Ucraina, Antonio Razzi al confine: "Non posso entrare nel Paese, ma voglio dare una mano" (anche no)

30 Marzo 2022 - 15.16

Anche Antonio Razzi si sta dando da fare per i profughi ucraini. Secondo quanto raccontato all’agenzia Agi, l’ex senatore si trova a Siret in Romania, proprio al confine con l’Ucraina.

“Sono arrivato con un’organizzazione umanitaria per portare aiuti alla popolazione. Sono partito in pullman trasportando tanta roba da mangiare anche se purtroppo non posso entrare in Ucraina, pure se in passato, da parlamentare, sono stato due volte a Kiev”.

“Anni fa sono andato a controllare le votazioni regionali svolte in Ucraina e sono stato inserito nella lista nera per cui ho il divieto di tornarci. Non voglio mica farmi arrestare! E quindi resto qui, in Romania”.

“Non mi importa se mi vogliono male, io gli voglio bene“.

Con lui, c’è pure l’ex pugile Patrizio Oliva: “In tutto siamo nove, ci tenevamo a portare aiuti agli ucraini”.