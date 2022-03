Ucraina, Calenda critica Biden: "Il modo in cui parla della Russia è pericoloso e irresponsible"

globalist

27 Marzo 2022 - 17.58

La guerra in Ucraina si dovrebbe fermare sprattutto attraverso la dikplomazia. Ma in questo momento mentre Putin ha scelto la linea del falco, Biden ha scelto quella dello ‘sceriffo’, tra l’alttro inanellando una serie di uscite scomposte che minano qualsiasi ipotesi di dialogo

Ha così detto Carlo Calenda, leader di Azione: “Mi pare che anche i più filo atlantici (come me) debbano ammettere che il modo in cui Biden parla della Russia è pericoloso e irresponsible. Passa da una gaffe all’altra senza soluzione di continuità da prima dell’inizio del conflitto in Ucraina”