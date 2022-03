Ucraina, Conte su Putin: "Ospitarlo in Parlamento è una sciocchezza"

globalist

19 Marzo 2022 - 11.30

Il 22 marzo Volodymyr Zelensky parlerà al Parlamento italiano in seduta comune, e il deputato Grimaldi del Movimento 5 stelle aveva avanzato l’idea di ospitare anche un intervento di Vladimir Putin.

Sull’argomento è intervenuto l’ex premier Giuseppe Conte, ai microfoni di SkyTg24. “Ospitare Putin in parlamento è una sciocchezza, non scherziamo. Classifichiamo questa idea come sciocchezza, la linea del Movimento 5 stelle è chiara e non c’è da discutere”.

Secondo l’ex premier “quasi tutti i parlamentari” stellati hanno accettato la linea di appoggio alle scelte del Governo. “Eccetto qualcuno che ne ha fatto una questione personale, ma parliamo di invio di armi letali all’Ucraina, quindi si può comprendere qualche accento personale. Apprezzo di più proprio per questo tutti quelli che stanno in silenzio”.