Parlamento, ecco tutti i capigruppo eletti

18 Ottobre 2022 - 16.06

In Parlamento è stato il giorno delle elezioni dei capigruppo. Da Fratelli d’Italia è “luce verde” per Luca Ciriani al Senato e per Francesco Lollobrigida alla Camera. Dovranno coordinare rispettivamente 66 senatori e 119 deputati. La Lega riconferma invece Riccardo Molinari a Montecitorio e Massimiliano Romeo a Palazzo Madama. Al Partito democratico, come richiesto da Enrico Letta, è stata eletta nuovamente Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani a Montecitorio. Forza Italia elegge per acclamazione Licia Ronzulli a Palazzo Madama e Alessandro Cattaneo alla Camera.

Terzo Polo – Mentre si attende la nuova squadra di governo, si va delineando il profilo del nuovo Parlamento con l’elezione dei capigruppo. Il Terzo Polo ha scelto Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera.

Movimento 5 Stelle – Nel M5s sarebbe prevista la riconferma dell’uscente Francesco Silvestri alla Camera mentre è stata eletta Barbara Floridia al Senato. Postando una foto con il presidente Conte, la senatrice ha commentato su Facebook: “Sarà un onore immenso rivestire il ruolo di capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato. Il nuovo direttivo vedrà con me Alessandra Maiorino come vicepresidente, Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave come segretari d’aula ed Elisa Pirro come tesoriera. Ringrazio i colleghi per avermi scelta, in un momento così importante e delicato per il Paese”.

Gruppo Misto – L’Assemblea dei senatori del gruppo Misto ha eletto come capogruppo a Palazzo Madama il senatore Peppe De Cristofaro dell’Alleanza Verdi e Sinistra.