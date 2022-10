Calenda: "Pd e M5s ci hanno fatto fuori, non partecipiamo al voto per i vicepresidenti"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 15.49

Carlo Calenda ha annunciato che il cosiddetto Terzo Polo non parteciperà alla votazione per eleggere i vicepresidenti delle camere, in aperta protesta con Pd e M5s.«Non parteciperemo come anticipato al voto di oggi perche’ Pd e M5s hanno fatto un accordo tra di loro per votarsi i loro candidati. Non e’ particolarmente rilevante il fatto di non avere una vicepresidenza ma e’ molto rilevante che non si dia rappresentanza a un’opposizione che ha preso alle elezioni quasi l’8 per cento e che e’ in continua crescita ed e’ una delle tre opposizioni».

«Ma e’ ancora piu’ rilevante che c’e’ un accordo politico e il Pd ha scelto da che parte stare, ha scelto di ricostruire l’alleanza con il M5s. Noi proseguiremo nella strada per creare un Terzo polo rispetto alla sinistra Pd-M5s e alla destra fatta da, boh? Non si capisce. In questo grande caos quello che e’ andato sicuramente a pezzi e’ la coalizione di governo», ha concluso.