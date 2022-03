Salvini si traveste da buono per fare passerella e dimenticare Putin: "Ho accolto mamme ucraine, da papà"

globalist

16 Marzo 2022 - 19.18

Salvini, quello che aveva detto che sarebbe tornato in Polonia senza dirlo perché la solidarietà si fa ma non si dice, ha aperto il suo intervento online per l’evento ‘Sos Ucraina’, con i parlamentari europei Marco Zanni, Andrea Campomenosi e alcuni sindaci della Lega dicendo “Ho accolto un pullman con 42 mamme e bambini, ero un papà, non il senatore della Lega, avevano come unico patrimonio il loro zainetto”.

“Ci sono associazioni che fanno tanto, è stato un onore sentire le parole delle associazioni che hanno parlato prima”, ha detto con riferimento all’intervento di Diego Simonini di ‘Domani Zavtrta’.