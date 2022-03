Nardini (Pd): "Le parole di Ceccardi sui profughi lasciano sconcertati, vergogna"

globalist

4 Marzo 2022 - 18.48

Preroll

Sulle vergognose parole di Susanna Ceccardi sui profughi ‘veri’ dall’Ucraina e quelli ‘finti’ dall’Africa l’assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini (Pd) ha dichiarato: “L’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, intervistata su Sky, alla domanda se sia giusto accogliere donne africane in fuga dall’Ucraina, ha risposto che si dovrebbe prima verificare se stiano effettivamente scappando dalla guerra per non rischiare che quella diventi una via d’accesso all’Europa per chiunque sta scappando dall’Africa. Sono affermazioni che lasciano sconcertati su più fronti, da quello geografico a quello politico”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“D’altronde non ci si può più stupire di niente, visto che la stessa Ceccardi ha pubblicato sui social anche una grafica in cui si affianca un’immagine di profughi ucraini e la scritta ‘scappano dalla guerra’ a un’immagine di profughi africani e la scritta ‘Scappano da???’. In quello stesso post ancora Ceccardi sottolinea come, a differenza degli uomini africani, gli uomini ucraini restino a combattere per la patria. Pensare che una persona che fa queste dichiarazioni – conclude Nardini – sia tra coloro che rappresentano la Toscana al Parlamento Europeo è un grande imbarazzo, una vergogna infinita”.