Il post oltraggioso di Susanna Ceccardi (Lega): In Ucraina gli uomini combattono, gli africani invece...

globalist

3 Marzo 2022 - 18.56

Preroll

Susanna Ceccardi e la Lega non conoscono davvero vergogna: su Twitter, l’europarlamentare leghista sconfitta, ci viene da dire per fortuna, alle regionali in Emilia-Romagna, posta una foto oltraggiosa che mette a confronto i profughi dall’Africa con quelli ucraini, sostenendo che i primi non scappano da nessuna guerra, i secondi sì.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratta di una manifestazione di razzismo e anche di non conoscenza (o finta ignoranza) di ciò che succedeva nei lager libici, da cui i migranti africani scappano prima di approdare in Europa, sempre nel caso in cui riescano a sopravvivere alla traversata in mare.

Middle placement Mobile

I Lager libici sono una realtà conclamata anche dalle Nazioni Unite e il post della Ceccardi acquisisce un grado di vergogna ancora maggiore, visto che sostiene che gli ‘uomini ucraini sono rimasti a combattere’, a differenza di quelli africani.

Dynamic 1

È davvero difficile ricordare un momento più basso della propaganda razzista della Lega, che strumentalizza persino la guerra in Europa per i suoi scopi.