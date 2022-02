Draghi: "Ora il dialogo con Mosca è impossibile. Solidarietà da parte del popolo italiano all'Ucraina"

globalist

24 Febbraio 2022 - 13.57

Preroll

Al termine del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha commentato il conflitto in Ucraina presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E Draghi esprime “solidarietà piena dell’Italia all’Ucraina” aggiungendo che “quanto succede lì riguarda tutti noi e nostre democrazie”. “L’ Ucraina è un Paese Ue, una nazione amica e una democrazia colpita nella legittima sovranità”, osserva.

Middle placement Mobile

L’Ucraina è una “democrazia colpita nella propria legittima sovranità. Esprimo la solidarietà piena e incondizionata del popolo italiano al popolo ucraino e al presidente” ucraino, prosegue appellandosi a Putin affinché “metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari dai confini ucraina in modo incondizionato”.

Dynamic 1

“In sede Ue sarà previsto – assicura – un pacchetto duro di sanzioni”. “Con la Russia ora – dichiara il premier – il dialogo è impossibile”. “Sono ore di grande preoccupazione per i cittadini: domani riferirò al Parlamento sul conflitto in corso, il governo intende lavorare senza sosta per risolvere la crisi accanto ai nostri alleati e faremo tutto il necessario” per garantire la “sovranità dell’Ucraina, la sicurezza dell’Ue, l’ordine internazionale che si basa sulle regole da noi tutti condivise”.