Giorgia Meloni, lo strepito quotidiano: anche oggi tuona contro il Green Pass

globalist

13 Febbraio 2022 - 18.43

Preroll

Giorgia Meloni, come ogni giorno, trova scuse per attaccare il Green Pass: ormai è diventato un tormentone quotidiano, come all’epoca del blocco navale contro i migranti. Su Facebook la leader di Fratelli d’Italia scrive un post dove se la prende sia col caro bollette che con il Green Pass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Insieme al caro bollette, il Green Pass sta dando il colpo di grazia alla nostra economia. Perché continuare a massacrare le nostre imprese con questa assurda e inutile misura?” scrive Meloni.

Middle placement Mobile

“Servono soluzioni immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia. E interventi strutturali per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale. Le misure messe in campo finora sono assolutamente insufficienti e interi settori rischiano di doversi fermare. Il governo esca dal suo letargo e si attivi per salvare il sistema produttivo italiano”.