Meloni senza requie: "È finita l'emergenza ma Speranza continua a imporci il Green Pass"

1 Aprile 2022 - 15.08

Giorgia Meloni non si dà pace: lo stato di emergenza è finito ma la leader di Fratelli d’Italia non rinuncia alla sua ossessione del Green Pass: “Finisce oggi, dopo più di due anni, lo stato d’emergenza legato alla pandemia, ma il Governo continua a imporre l’utilizzo del green pass e del super green pass in numerosi contesti” scrive su Twitter.

“Invece di ammettere il suo conclamato fallimento, Speranza continua immotivatamente a vessare gli italiani, quasi al limite della tortura psicologica. Ora basta, il green pass non va cambiato o attenuato, va abolito. Definitivamente” continua la leader di FdI fingendo di ignorare che i contagi e i morti sono comunque tanti ogni giorno e che la pandemia non è ancora finita.