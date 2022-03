Addio al Green Pass per autobus, musei e attività commerciali: cosa cambia dal 1 aprile

globalist

23 Marzo 2022 - 15.28

Dal 1° aprile il Green pass non sarà più necessario per bar, ristoranti e attività all’aperto mentre dal 1° maggio non sarà più obbligatorio anche per autobus e mezzi pubblici, musei e attività commerciali. Rimarrà invece obbligatoria la mascherina Fpp2.

Il Green Pass non dovrà più essere mostrato per salire sugli autobus e sui mezzi pubblici, ma sarà ancora richiesto per le tratte a lunga percorrenza, come treni, aerei e navi. Allo stesso modo, potranno accedere in discoteca, sale da gioco, centri benessere, ristoranti, teatri, cinema, piscine, sale convegni, concerti e palestre unicamente i possessori di Green Pass fino al 30 aprile 2022.

Dal 1° maggio, poi, le misure saranno ulteriormente allentate: i non vaccinati potranno accedere ai luoghi citati. Nel mese di aprile resterà attivo l’obbligo di mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto e i luoghi al chiuso quali cinema, teatri, stadi, palazzetti e sale da concerto considerata la riapertura con capienza al 100%.