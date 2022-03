Meloni disco rotto: "Il Green Pass è una débacle economica e sociale"

globalist

18 Marzo 2022 - 15.31

Giorgia Meloni torna con il consueto tweet contro il Green Pass, diventato ormai un’abitudine più che un’azione politica. Nonostante ogni giorno i medici continuino a ripetere che il rilassamento delle misure sia un errore, che i contagi stiano crescendo di nuovo e che il Green Pass ha salvato decine di migliaia di vite, Meloni twitta: “Siamo rimasta l’unica Nazione a considerare il green pass una vittoria. In realtà, non è stata altro che una débacle economica e sociale”.

La leader di Fratelli d’Italia oggi è scatenata e dice la sua anche sul calo demografico: “La sfida della natalità è la nostra sfida della Vita. Mentre in Italia la sinistra ha sempre preferito la scorciatoia dell’immigrazione per risolvere il problema del calo demografico, FdI ha sempre messo al centro del dibattito le politiche di aiuto alle famiglie”.

Inutile dire quanto sia dannoso definire ‘scorciatoia’ la via delle immigrazioni, che sono una valida soluzione al problema del calo demografico. Non è una soluzione solo per chi, come Meloni, considera inammissibile un’integrazione nella società italiana delle persone immigrate. Però continua a sostenere che in Fratelli d’Italia “non c’è posto per i razzisti”.