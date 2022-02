Cartabellotta furioso contro Meloni: "Lei è libera di non vaccinare sua figlia, non di diffondere fake news"

globalist

8 Febbraio 2022 - 19.16

Giorgia Meloni e il Covid: l’estremista di destra si è sempre opposta a tutte le misure di contenimento, ha avuto a lungo un atteggiamento ambiguo sui no-vax e ultimamente si è messa a porlare dei vaccini pediatrici.

Il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha scritto su Twitter direttamente a Giorgia Meloni, accusandola di “fare disinformazione pubblica sui vaccini”: “Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie”.

Meloni, in un’intervista a La Stampa, ha nuovamente ribadito che non vuole vaccinare sua figlia anche perché “le probabilità che un ragazzo tra 0 e 19 anni muoia di Covid sono le stesse che ha di morire per un fulmine” e che “il vaccino non ferma il contagio”.

