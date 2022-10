Covid, Cartabellotta: "Niente mascherine negli ospedali? Come abolire il divieto di fumo dal benzinaio"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 18.51

Covid, il governo fatto da gente (Salvini e Meloni in primis) che ha sempre contestato le restrizioni contro la pandemia e ha come punti di riferimento negazionismi come Bolsonaro cos’altro poteva fare se non dichiarare (metaforicamente) per decreto la fine della pandemia?

E non mancano le ironie. Purtroppo amare perché anche oggi, nel menefreghismo generale, sono morti altri 76 cittadini negli ospedali italiani stroncati dal virus.

Lo stop dell’obbligo di mascherine negli ospedali e Rsa? «E’ come abolire il divieto di fumo al distributore di benzina». E’ netto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nell’analizzare – e commentare via Twitter – la prospettiva di uno stop alle mascherine in queste strutture. L’obbligo di indossarle scadrà fra due giorni e occorrerà capire se verrà rinnovato o meno o come verrà eventualmente modulato, ma il dibattito si è già acceso.