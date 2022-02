Pd, l'apertura di Bersani: "Se diventa un partito di sinistra moderno ritorno"

globalist

3 Febbraio 2022 - 10.00

Preroll

Pierluigi Bersani pensa che un suo ritorno nel Pd sia fattibile. Dopo essere stato cacciato in malo modo da Renzi nel 2015 nell’era della “Rottamazione”, ora è pronto a rientrare nella stagione più aperturista che guarda ad un campo largo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Rientro nel Partito democratico anche domani mattina a patto che si dia il profilo di una moderna sinistra di combattimento”, dice a La Stampa l`ex segretario, Pierluigi bersani, ora in Articolo Uno.

Middle placement Mobile

“Tutto quello che stiamo vedendo, anche negli ultimi giorni, conferma che in Italia c`è uno spazio oggettivo per una grande forza laburista” e serve “un’ iniziativa per richiamare gente che ha perso il nostro segnale radar e che può essere recuperata solo assumendo un’ identità”. E Bersani lancia un appello a Enrico Letta: “A lui chiedo di impegnarsi su quattro punti: una legge sulla rappresentanza, la contrattazione e il salario minimo; un intervento per sfoltire i contratti di precarietà e far utilizzare alle imprese lo strumento della formazione-lavoro; una legge sulla parità salariale uomo-donna; la previsione di un obbligo di formazione in tutti i contratti di lavoro”.

Dynamic 1

“Se Letta fa suoi questi quattro punti, noi ci stiamo domani mattina” e “per farmi rientrare più contento potrebbe aggiungere una decente riforma fiscale” con “aliquote progressive alla tedesca, generalità dell’ imposizione, a parità di guadagni e tasse, e una seria lotta all’ evasione fiscale”, sottolinea. E sulla partita del Colle abbiamo assistito a “una zingarata, allo spettacolo di un’ orchestra felliniana ma poi, come capita in molte vicende italiche, alla fine si fanno scelte responsabili”.