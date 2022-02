Meloni 'usa' Sanremo per attaccare il green pass e le norme per frenare la diffusione del covid

globalist

2 Febbraio 2022 - 16.42

Giorgia Meloni non si smentisce: tutto per contestare il green pass e le norme anti-Covid che hanno impedito all’Italia di fare la fine del Brasile di Bolsonaro o degli Stati degli Stati Uniti guidati da governatori ‘trumpiani’ che – paradossalmente – vietano i divieti per frenare la pandemia.

“La Rai fa sapere che per questioni di privacy non può dire se i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo sono vaccinati. Giusto, sacrosanto. Ma la privacy non può valere solo quando c’è Sanremo, deve valere anche quando un cittadino viene escluso dal contesto lavorativo, quando un ragazzo deve restare a casa per la dad, quando ad un bambino di 12 anni viene impedito di fare qualsiasi attività sportiva”.

Lo ha detto in una nota la presidente di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni.

“Solo l’Italia in mano a Speranza poteva partorire provvedimenti così violenti, insensati e discriminatori, solo un Governo come questo poteva sbandierare la privacy esclusivamente quando fa comodo. Ipocriti”, conclude.

Seguendo questo ragionamento non si dovrebbe nemmeno sapere se uno è positivo o meno al Covis con il risultato che persone contagiate potrebbero tranquillamente girare.