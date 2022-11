Il premio Nobel Parisi sferza i no-vax: "Gli italiani si sono fidati della scienza e si sono vaccinati"

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 22.46

I no-vax sono una minoranza rumososa, molto rumorosa, con una parte della politica che occhieggia da quella parte.

La quasi totalità degli italiani si è vaccinata, il 97% degli anziani, il 93% tra 20 e 30 anni; in alcune fasce di età solo l’86%. Ma «la stragrande maggioranza degli italiani si è fidata della scienza» anche se «ci sono alcune persone che non si fidano della scienza sia sul Covid sia sul cambiamento climatico, sia sui vaccini».

Lo ha detto il Nobel Giorgio Parisi intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai3. «È importante – ha aggiunto – far vedere come gli scienziati pensano, come ragionano e, indirettamente, sperare di convincere le persone a fidarsi un po’ più della scienza. Perché gli scienziati sono delle persone oneste».