Francesca Donato dalla Lega alla democrazia cristiana passando per l'anti-scienza no-vax

globalist Modifica articolo

24 Gennaio 2023 - 15.42

Preroll

Dalla Lega alla democrazia cristiana passando per il negazionismo scientifico e tutte le posizioni possibili no-vax, no-mask e no green pass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«A nome del gruppo consiliare di Palermo do il benvenuto nella Democrazia Cristiana all’onorevole Francesca Donato. Europarlamentare esperta, grintosa, competente e presente. La sua adesione testimonia il percorso di grande crescita e radicamento che sta vivendo il nostro partito e la bontà del progetto politico. Con l’adesione di Francesca Donato sbarchiamo anche a Bruxelles e da lì continueremo a lavorare, con ancora più strumenti, per il bene di Palermo e della Sicilia».

Middle placement Mobile

Così il capogruppo della Dc in Consiglio comunale a Palermo Domenico Bonanno dando il benvenuto all’eurodeputata nota per le sue posizioni no vax.

Dynamic 1

«Presto – ha aggiunto – andrò in visita, insieme ai colleghi del mio gruppo, al parlamento europeo per approfondire da vicino le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione con l’obiettivo di condividerle con amministratori e cittadini e diventare così ambasciatori di un nuovo modo di fare politica che avvicini sempre di più le istituzioni europee ai cittadini».

Va bene elogiare un nuovo ingresso, ma definire competente una persona che durante la pandemia si è fatta portatrice di posizioni anti-scientifiche e abbondantemente smentite dalla scienza ufficiale è una esagerazione bella e buona.