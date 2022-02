Le mascherine aggiunte con Photoshop nella foto della Lega, Salvini oltre il ridicolo: "Era un filtro"

globalist

1 Febbraio 2022 - 16.46

Preroll

Da quando Salvini è orfano di Luca Morisi, i social sono diventati il suo tallone d’Achille: dove prima spadroneggiava, ora è un continuo susseguirsi di gaffe e la Bestia non riesce più a macinare gradimento e like come un tempo. E dopo l’incidente di oggi, l’imbarazzo regna sovrano.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Salvini twitta infatti una foto scattata ieri in regione Lombardia con la squadra della Lega. Sembra una normale foto di rito, ma a un’analisi più attenta si nota qualcosa di strano.

Middle placement Mobile

Zoomando infatti sembrerebbe che le mascherine indossate dai presenti siano state aggiunte in un secondo momento. E non certo bene: si vede infatti distintamente il sorriso dei partecipanti sotto la finta mascherina.

Dynamic 1

Una figura pessima che sui social è stata immediatamente ridicolizzata: “Mattè, ci sono grafici che hanno lavorato piщ di un giorno in vita loro che han bisogno di lavoro, chiamiamoli magari”, scrive un utente su Twitter.

Mattè, ci sono grafici che hanno lavorato più di un giorno in vita loro che han bisogno di lavoro, chiamiamoli magari pic.twitter.com/DWbkE8zz0A — El Bunko (ʙʟɪɴɢ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ) 🧱🔥🔮🧊🦩🌆🎩💵🍆 (@bunko_el) February 1, 2022

Intercettata la polemica, Salvini tenta di porre rimedio, ripostando la foto e giustificandosi: “Qui la foto originale senza il filtro nitidezza che ha fatto apparire dei volti sulle mascherine dei presenti”. Le cose sono due: o alla Lega hanno una tecnologia che permette ai filtri di andare oltre il tessuto delle mascherine e creare l’effetto sorriso, oppure si tratta di un’altra, colossale, panzana. Che avrebbero fatto una figura migliore semplicemente ammettendo che le mascherine, per quella foto, non le avevano.

Dynamic 2