Carfagna contro Salvini e Meloni: "L'era del populismo nel centro-destra è finita"

30 Gennaio 2022

Mara Carfagna contro Salvini e Meloni dopo l’elezione di Mattarella al Quirinale

“Non so se questa coalizione è finita. E’ finita l’illusione di governarla dettando la linea politica sui social e confrontandosi più con i follower che con dirigenti e parlamentari”.

Lo afferma la ministra per il Sud, Mara Carfagna, commentando il giudizio tranchant della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo la quale dopo la partita del Quirinale il centrodestra va ricostruito dalle fondamenta.

“In questi giorni – dice Carfagna – abbiamo vissuto l’esito della gara per la leadership fra Salvini e Meloni. Una competizione che disintegra il centrodestra”, afferma. Con questa fase politica che si è chiusa con la rielezione di Mattarella “l’era del populismo è finita” e per i centrodestra “è stata una prova di maturità’ fallita” non essere riusciti a presentare un candidato d’area che potesse competere.