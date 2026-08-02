A La Russa e Meloni spiego la strage di Bologna in quattro parole: sono stati i fascisti

A Ignazio La Russa e Giorgia Meloni spiego in quattro semplici parole (una delle conteggiate è un articolo determinativo plurale) la verità sulla strage di Bologna del 2 agosto del 1980.
(1) Sono (2) stati (3) i (4) fascisti)
Ripeto: Sono stati i fascisti
Ripeto ancora: Sono stati i fascisti
Ri-ripeto ancora per le zucche vuote: “Sono stati i fascisti” e questo è confermato da 4 diverse sentenze che in 4 diversi processi hanno condannato i fascisti
1 Mambro e Fioravanti
2 Ciavardini
3 Cavallini
4 Bellini
Sono stati i fascisti, tutto il resto è depistaggio.
Non vale la pena tentare di far ragionare persone la cui ‘onestà’ intellettuale, morale e politica è nota fin dai tempi nei quali organizzavano comitati per ‘Freda innocente’, negavano l’esistenza del golpe Borghese e per l’uccisione dell’agente Marino (per la cui morte sono stati condannati terroristi che avevano la tessera del Msi in tasca) cercarono prima di dare la colpa ai comunisti e poi se la presero (mentendo) con un nazi-maoista per tirare in mezzo addirittura l’Unine Sovietica.
La buffonata di Ceuta è figlia di una storia …
E comunque: Sono stati i fascisti
Bologna 2 agosto 1980 – Bologna 2 agosto 2026