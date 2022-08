Carfagna spara sugli ex: "Forza Italia è diventata una corrente della Lega"

globalist

4 Agosto 2022

La ministra per il Sud Mara Carfagna, passata ad Azione, continua ad attaccare il suo vecchio partito, che ieri ancora le dava della traditrice: «Berlusconi ha preso la decisione di far cadere il governo Draghi perché Meloni e Salvini volevano andare a elezioni. Ma non c’è una convenienza per Berlusconi, Forza Italia si è ridotta a corrente della lega, si accoda a populisti e estremisti».

«Ci danno dei traditori, ma, se tradimento è non rispettare gli impegni presi, qual è l’impegno che noi avevamo assunto con gli italiani? Quello di sostenere il governo di Mario Draghi fino alla scadenza della legislatura. Chi è venuto meno ad un impegno con gli italiani – si chiede Carfagna – io o chi ha mandato a casa Mario Draghi aprendo all’incertezza?».