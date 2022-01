Quirinale, Di Maio attacca Conte: "Alcune leadership hanno fallito, aprire una discussione dentro M5s"

globalist

29 Gennaio 2022

Di Maio contro Conte: lo scontro iniziato ieri sera è contratto oggi. Un attacco frontale del primo capo politico verso l’attuale presidente.

La politica sta cercando dei vincitori politici ma io non vedo vincitori politici, ha vinto il Paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (M5S), lasciando la Camera.

“L’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha osservato – assume un significato ancor più importante e di valore perché viene dal basso, dal parlamentari, dal Parlamento. Sedici sono state le prime preferenze per Mattarella lunedì e questi numeri, giorno dopo giorno, continuavano a crescere, per arrivare ai 759 di oggi. Risultato importante, voglio ringraziarlo per il suo senso delle istituzioni e per il suo sacrificio”.

“Non commento quello che accade negli altri partiti, ma credo che anche nel M5s si debba aprire una discussione interna“., a proseguito Di Maio.

“Dobbiamo dirci delle cose: alcune leadership dei partiti hanno fallito e alimentato divisioni. Noi invece dobbiamo lavorare per unire e allargare ma in questi giorni la politica è stata vittima di se stessa”, ha concluso Di Maio.