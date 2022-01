Ecco perché a Salvini non piace la candidatura di Casini al Quirinale

globalist

27 Gennaio 2022

Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, è nella top 3 dei candidati per il Colle. La sua corsa però è ostacolata da quasi tutto il centrodestra, che lo avversa soprattutto per la sua collocazione politica all’interno del Pd.

Il leader della Lega, entrando al vertice del centrodestra, risponde così a chi gli chiede se pensa al nome dell’ex presidente della Camera per il Colle

“Casini? E’ uno che è stato eletto con il Pd. Una proposta della sinistra”. Così Matteo Salvini, entrando al vertice del centrodestra, rispondendo a chi gli chiede se pensa al nome dell’ex presidente della Camera per il Quirinale.

“Penso che l’elezione sia una cosa importante, prima si fa e certo meglio è, ma non stiamo mica a scegliere le mele…”, ha poi aggiunto Salvini invitando alla calma e spiegando che “io sto sentendo tutti” gli altri leader “tutti i giorni, è il mio dovere, è il mio lavoro: porto proposte, ascolto”.

“Ci sono venti di guerra, una situazione difficile, penso quindi che Draghi è prezioso dove è, a Palazzo Chigi”, ha affermato ancora il leader della Lega. “No a giochini con il premier”, ha concluso.