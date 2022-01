Elio Vito: "Sbagliato votare Casellati, è una prova di forza e di debolezza"

globalist

28 Gennaio 2022

Preroll

Piccole crepe all’interno del centrodestra. C’è più di qualche malumore sulla candidatura di Casellati, soprattutto perché su di lei non è stata raggiunto alcun accordo con il centrosinistra, ma è soltanto un muro contro muro e la coalizione rischia di spaccarsi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non sono d’accordo con la decisione dei leader del centrodestra di votare, senza un ampio accordo, la Presidente del Senato, Casellati, che pure ha la mia stima personale e politica. È una prova di forza, e di debolezza, che in ogni caso avrà negative conseguenze politiche ed istituzionali, in un momento particolarmente delicato per il Paese. Si sta procedendo in modo sbagliato, gettando ogni giorno allo sbaraglio personalità che avrebbero meritato maggiore riguardo. Il metodo giusto, l’unico possibile, per eleggere il Capo dello Stato in questa situazione, è cercare la indispensabile condivisione con il centrosinistra su una delle diverse figure autorevoli che il nostro Paese certamente esprime”.

Middle placement Mobile

Lo dice il deputato Fi Elio Vito.