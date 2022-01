Serracchiani sul Quirinale: "C'è l'esigenza di una scelta coesa e unitaria"

globalist

22 Gennaio 2022

Le dichiarazioni del polo opposto al centrodestra si sprecano a favore di una soluzione e di un nome il più condivisibile possibile e non di parte, come potrebbe risultare la candidatura al Quirinale di Silvio berlusconi.

“Quello che emerge in questi primi giorni è l’ esigenza di una scelta coesa e unitaria. È importante far vedere plasticamente al Paese che questa coesione nazionale è quella che serve per rafforzare la ripresa economica e superare la pandemia. Non è questo il tempo dei capi partito o dei nomi di parte”. Così Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Pd.

“Quello che non possiamo assolutamente permetterci è di non averlo né da una parte né dall’ altra. Noi riteniamo che sulla presidenza della Repubblica si debba innanzitutto partire da alcune considerazioni fondamentali: dobbiamo tenere insieme sia il passaggio delicato e solenne del capo dello Stato, sia la continuità dell’ azione di governo per consolidare la ripresa economica e metterci alle spalle la pandemia”, aggiunge.

Il patto di legislatura “serve per rassicurare Paese perché mentre noi ci confrontiamo sull’ elezione del presidente della Repubblica, dobbiamo affrontare il tema del caro-bollette, attuare il Pnrr, completare le riforme che abbiamo iniziato, come quella della giustizia, del Csm e della pubblica amministrazione.

Poi ci sono le riforme istituzionali, la riforma elettorale e la riforma dei regolamenti. C’ è tanto lavoro da fare…”, sottolinea Serracchiani.