Renzi sull'ipotesi 'scambio' Casellati-presidenza del Senato: "Io queste cose non le faccio"

26 Gennaio 2022

Matteo Renzi ha commentato le voci secondo cui Italia Viva potrebbe votare per Elisabetta Casellati al Quirinale in cambio della presidenza del Senato.

“Penso di essere l’uomo politico più antipatico d’Italia, ma anche chi mi odia sa che non faccio mai una battaglia per avere dei posti. Non sono uno che per fare il presidente del Senato dà i propri voti sulla base di uno scambio. Io queste cose non le faccio, piuttosto faccio una battaglia a viso aperto e mi sfracello, ma questa è un ipotesi che non esiste”.