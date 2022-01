Misiani (Pd): "Non siamo a X-Factor, Salvini abbandoni il suo metodo insensato"

globalist

28 Gennaio 2022

Salvini ha preso una brutta botta sul Quirinale con la sconfitta della Casellati: roba da essere sfiduciato.

“Non siamo ad X-Factor, stiamo scegliendo la figura più importante e autorevole del nostro ordinamento, Salvini abbandoni la strada insensata che sta percorrendo”.

Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile economico dem commenta a Radio Immagina gli ultimi sviluppi sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica: “Ci sono tante figure che possono ricoprire questo ruolo con grande competenza, scegliamo il metodo giusto e torniamo a dialogare”.

“Matteo Salvini si è attribuito un ruolo da king maker senza averne le capacità e i numeri, questo stallo ne è la diretta conseguenza” commenta ancora Misiani che giustifica l’astensione del centrosinistra come “un segnale forte per mettere in evidenza che nessuno può fare da solo”. “La destra – più divisa che mai – ha bisogno di sbattere la faccia contro un muro e rendersi conto che così non si va da nessuna parte” conclude Misiani.