De Petris (Leu): "Salvini irresponsabile, con Casellati cancellati i sogni di blitz della destra"

28 Gennaio 2022

Salvini ha preso una tranvata e ha dimostrato una volta in più di non essere in grado di gestire qualcosa di più complicato di una salamella.

“Il risultato della quinta votazione cancella i sogni di blitz del centrodestra e dimostra quanto sia irresponsabile cercare di imporre un presidente di parte. È molto grave che Salvini e il centro destra abbiano trascinato in questa sfida una delle più alte Istituzioni dello Stato”.

Lo ha affermato la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.

“E’ ora di mettere fine a questo stato di confusione, a questo teatrino che gli italiani non meritano. Ora bisogna finalmente fare sul serio e – conclude De Petris – trovare subito la convergenza su un presidente della Repubblica capace di unire e non di dividere”.