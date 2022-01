Conte: "Proporre Casellati è un grande errore della Destra" (lei intanto è assente)

globalist

26 Gennaio 2022

La destra continua a prendere abbaglia sul fronte Quirinale: prima la proposta di Berlusconi, magicamente ritirata, ora la Casellati assente dal proprio posto durante lo spoglio della terza giornata. “Mettere in gioco una carica istituzionale in un quadro di contrapposizione senza una soluzione condivisa sarebbe un grande errore per il centrodestra, un grande sgarbo istituzionale nei confronti della presidenza del Senato”.

Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a chi gli chiedeva dell’ipotesi della presidente del Senato Elisabetta Casellati come presidente della Repubblica.

“Invitiamo il centrodestra a trovare un metodo e a lavorare in modo condiviso senza nessuna iniziativa che metta a rischio le istituzioni”, ha aggiunto.

Inizia lo spoglio e per la prima volta Casellati è assente

Nelle due giornate precedenti, in occasione dei primi due scrutini per l’elezione del presidente della Repubblica, la presidente del Senato Elisabetta Casellati è sempre rimasta, sia durante il voto che durante lo spoglio, al fianco di Roberto Fico, seduta nella postazione riservata alla presidenza di Montecitorio. Oggi, al contrario, Casellati per un lungo tempo durante le votazioni si è allontanata, e a spoglio in corso il suo posto è ancora vuoto.