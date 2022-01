Scotto contro Renzi: "Dice che qui, quo, qua non bastano? Meglio la banda Bassotti"

globalist

20 Gennaio 2022

Renzi e la sinistra (M5s) hanno un rapporto conflittuale e non mancano le ‘botte’.

Vero. Qui Quo Qua da soli non possono bastare. Sono troppo ingenui. E’ opportuno invece che entri in azione finalmente la Banda Bassotti. Che di esperienza ne ha da vendere. E che saprà indicarci senz’altro il metodo giusto per chiudere la partita sul Quirinale. #sischerza”.

Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1, replicando alle ultime affermazioni di Matteo Renzi sul centrosinistra.

Le parole di Renzi

“Ieri non è successo assolutamente niente. La sinistra ha fatto un tweet strano, da Qui, Quo, Qua. Se zio Paperone si è ritirato da un lato, Qui, Quo, Qua hanno fatto lo stesso tweet”.

Così Matteo Renzi a radio Leopolda riferendosi alla riunione di ieri di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza e a Silvio Berlusconi.

“Qualcuno ha scritto ‘Renzi è rimasto male perché non l’hanno chiamato’. Hanno fatto bene Letta, Speranza e Conte. Questo non è il metodo, scegliere un hashtag. Io vorrei scegliere un presidente”, ha aggiunto l’ex premier sottolineando: “Berlusconi di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modalità. Ma quando l’altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo detto la verità, ora se ne sono accorti tutti, anche Sgarbi”.