Fedriga: "Grande stima per Draghi, è spendibile in molti ruoli" e su Berlusconi...

19 Gennaio 2022

La corsa per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica sta entrando nel vivo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga è tra i delegati regionali della Lega scelti per partecipare alla scelta del nuovo Capo dello Stato ha affermato:

“Sarà il segretario a fare le sue valutazioni. Draghi, di cui ho grande stima, è spendibile in molti ruoli. Sta governando in modo concreto e ha un elevato standing internazionale. Con lui, anche come presidente della Conferenza delle Regioni, ho sempre avuto un rapporto leale. A prescindere dal fatto che fossimo d’accordo sul merito. E non sempre lo siamo stati”.

“Sicuramente – ha aggiunto – è un passaggio importante per il centrodestra e per la sua unità. Nessuno sul Quirinale ha i numeri per farcela da solo. Salvini rappresenta la forza maggiore del centrodestra e sta giustamente esercitando il suo ruolo ascoltando tutti. Così come riteniamo che non sia ammissibile affermare che Berlusconi è irricevibile, non saremo noi a dare ad altri la stessa patente”.