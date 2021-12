Fedriga: "Il super green pass è servito e farò vaccinare mio figlio"

globalist

19 Dicembre 2021

Preroll

Lui, come altri presidenti di regiona della Lega , da tempo si è allontanato nei fatti dalle ciarle di Salvini, utili solo a lanciare sponde politiche ai no-vax e ai no Green pass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tant’è che al pari del presidente della Liguria Toti è finito nel mirino dei fanatici negazionisti che lo hanno riempito di insulti e minacce.

Middle placement Mobile

“È l’ora del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”.

Dynamic 1

Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, in sottolineando che “dobbiamo mantenere il sangue freddo sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate”.

In Friuli Venezia Giulia “si vede almeno una stabilizzazione del contagio. A Trieste vediamo una discesa, ma l’onda si sta spostando a occidente. Al di là delle ondate, abbiamo finalmente un dato positivo”. E aggiunge: “Merito del vaccino. Noi abbiamo sempre detto che il super green pass serviva per aprire e non per chiudere. Ma le completo il quadro: rispetto al 2020, abbiamo la metà dei ricoverati sia in corsia che nelle intensive. A fronte di un’ondata che in Slovenia è stata devastante”.

Dynamic 2

Sul vaccino ai bambini ha detto: “Io, mio figlio lo farò vaccinare. La malattia grave nei bambini è meno presente ma esiste: 6 bambini su 1.000 finiscono in emergenza. Peraltro, abbiamo ormai dati molto strutturati sui vaccini ai bambini: negli Stati Uniti sono 5 milioni. È necessario ascoltare i pediatri. Se il vaccino è sicuro e protegge, è utile farlo”. “Ciò che noi abbiamo cercato di fare, con il governo, è il tenere insieme la sicurezza con il lavoro, l’economia”.

Quanto al rapporto con il Governo: “Qualche tensione con l’esecutivo c’è stata – dice Fedriga – Ma, devo dire, soprattutto con i governi precedenti. È chiaro che noi chiediamo chiarimenti sul Pnrr. Ma devo dire che molti ministeri ci coinvolgono direttamente. Così, le cose funzionano in modo assai più rapido ed efficiente. Il che è un beneficio per il Paese”, conclude.