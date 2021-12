Fedriga sulla pandemia: "Farò vaccinare mio figlio di 7 anni, gli Usa dimostrano che il vaccino è sicuro"

globalist

12 Dicembre 2021

Preroll

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni rha parlato dell’ipotesi di proroga dello stato di emergenza oltre la scadenza del 31 dicembre, definendolo non necessario.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non è necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc, personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa, possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza”.

Middle placement Mobile

E sulla possibilità di prevedere restrizioni ad hoc per il Natale ha assicurato “no, il governo ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il super green pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. Permette alle realtà produttive, in particolare al settore del turismo invernale che lo scorso anno è stato massacrato, di tenere aperto e di lavorare comunque con vaccinati e guariti”.

Dynamic 1

Farà vaccinare i suoi figli? “Sì certo, il grande che ha 7 anni farà il vaccino, anche perché è asmatico – ha risposto Fedriga – È vero che fortunatamente la malattia grave nei bambini è molto meno presente rispetto agli adulti, ma purtroppo non è assente. Proteggerli e proteggere la comunità è importante. Il vaccino, lo dimostrano gli Stati Uniti con 4 milioni di bambini vaccinati, è sicuro. Dopodiché sono altrettanto convinto che sia una libera scelta delle famiglie, sia ben chiaro”.