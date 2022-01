Roberta Metsola è la nuova presidente dell'Europarlamento: "Onorerò Sassoli" (speriamo...)

globalist

18 Gennaio 2022

La nuova Presidente del Parlamento europeo è Roberta Metsola: la candidata maltese del Ppe è stata eletta succedendo a David Sassoli. Metsola ha ottenuto 458 voti a favore. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. Eletta il giorno del suo compleanno, è il più giovane presidente Ue.

La più giovane nel giorno del compleanno

La candidata dei Verdi, la svedese Alice Kuhnke, ha ottenuto 101 voti, mentre quella de La Sinistra, la spagnola Sira Rego, 57. Roberta Metsola è diventata così la presidente più giovane nella storia del Parlamento europeo. Nata il 18 gennaio 1979 a San Giuliano, Malta, compie proprio oggi 43 anni. Gli eurodeputati dopo la sua elezione hanno cantato “Happy Birthday”.

“Onorerò Sassoli”

“Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l’Europa. Lui era un combattente per l’Europa. Credeva nel potere dell’Europa. Grazie David. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale”. Sono state queste le prime parole della neopresidente nell’Assemblea del Parlamento europeo. “La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l’Europa è l’esatto opposto di questo”, ha aggiunto.

Clima e transizione

Uno dei primi punti toccati dalla Metsola è quello della lotta ai cambiamenti climatici. “Il green deal è l’occasione per l’Europa per reinventarsi. La lotta al cambiamento climatico è un destino comune, non è possibile separare ambiente ed economia. Il Fondo per ripresa e resilienza sarà l’occasione per finanziare la transizione”, ha detto.

Combattere anti-europeismo e disinformazione

“Dobbiamo controbattere la narrativa enti-europeista che si diffonde così rapidamente. La disinformazione che si è diffusa durante la pandemia ha alimentato il nazionalismo, l’autoritarismo, il protezionismo”, ha spiegato la neopresidente. “Sono illusioni false che non offrono soluzioni, perché l’Europa è esattamente l’opposto di questo”, ha aggiunto parlando in italiano.