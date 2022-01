Ricci (Pd): "Di autorevoli e super parte per il Quirinale ci sono solo Mattarella e Draghi"

globalist

16 Gennaio 2022

Il Pd non vuole Berlusconi (e ci mancherebbe) ma nemmeno una figura connotata a destra, visto che da quelle parti persone autorevoli per andare al Quirinale non ce ne sono e non esiste un politico che non abbia partecipato agli osanno di Berlusconi.

“Autorevole, super partes, che possa avere il più largo consenso. L’identikit fatto da Letta corrisponde a due persone: Mattarella, ma il Presidente ha detto più volte che il suo nome non è sul tavolo. L’altro è Mario Draghi, l’unico che avrebbe la forza per fare un governo simile a quello attuale e un patto di legislatura su lotta al Covid, attuazione del Pnrr e lotta all’inflazione”.

ùLo afferma il presidente Ali e coordinatore sindaci Pd Matteo Ricci, intervistato dal Corriere della Sera.

Manca molto al voto del 24 e “il Pd – secondo Ricci- fa bene a non scoprire le carte. Ma Draghi è la figura giusta per un’elezione come quella di Ciampi: in prima votazione con tutte le forze politiche, o quasi, d’accordo”.