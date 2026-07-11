Nuova vita per “Fuori e dentro il borgo”: il libro d'esordio di Ligabue torna in libreria

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11 Luglio 2026 - 20.42 Culture

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A trent’anni dalla sua prima pubblicazione, torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, disponibile in una nuova edizione rivista e ampliata pubblicata da Mondadori.

Per celebrare l’uscita del volume, domenica 12 luglio Ligabue presenterà il libro nella sua Correggio (Reggio Emilia). L’appuntamento è alle ore 21.30 alla Zona Feste (via Fazzano 4), nell’ambito della serata conclusiva di “Parole Rock, Il suono che fa politica”, all’interno della Festa Democratica di Correggio 2026. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi.

Durante l’evento sarà possibile acquistare copie autografate della nuova edizione e anticipare il talk, dalle ore 18.30, saliranno sul palco alcuni giovani artisti vicini al mondo musicale di Ligabue: Fame, Minerva, Mad Box e gli Happy Hour con un set acustico.

La giornata prevede inoltre due iniziative dedicate agli iscritti al BarMario: alle ore 16.00 la proiezione gratuita di Radiofreccia al Cinepiù di Correggio e, dalle 16.30 alle 18.30, la visita alla Ca’ di Pom, sede del fan club che custodisce strumenti musicali, fotografie, video, abiti di scena e materiali rari legati alla carriera dell’artista. Per entrambe le attività è richiesta la prenotazione sul sito ufficiale di Ligabue.

Da tempo fuori catalogo, “Fuori e dentro il borgo” torna così disponibile, offrendo ai lettori l’occasione di riscoprire uno dei titoli più rappresentativi della produzione narrativa di Ligabue. Il libro raccoglie 50 racconti dedicati alla Correggio della sua giovinezza, tra luoghi, personaggi e atmosfere che hanno contribuito a formare il suo immaginario artistico. Attraverso temi come memoria, identità, provincia, musica, famiglia, amicizia e senso di appartenenza, l’autore restituisce uno spaccato autentico del mondo da cui ha preso forma la sua poetica.

La nuova edizione si arricchisce di contenuti inediti, tra cui una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, oltre alla sceneggiatura integrale di Radiofreccia e altri materiali esclusivi, trasformando il volume in un’edizione speciale pensata anche per i collezionisti.