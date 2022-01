L'ex M5s Suriano: "Non sono vaccinata, compressi i diritti di parlamentare mi sono rivolta alla Corte Costituzionale"

globalist

8 Gennaio 2022

Sarà un caso o forse non lo è: tra i parlamentari no-vax non sono pochi gli ex M5s. Del resto il Movimento è stato considerato una punto di riferimento dalla galassia no-vax (non c’era ancora il Covid) e non è un caso che in parlamento e nelle istituzioni siano arrivati fieri oppositori di tutte le restrizioni per la lotta alla pandemia.

“Mi sto recando a Roma prima della segregazione della mia isola, sto percorrendo anche le vie legali, mi sono infatti rivolta alla Corte costituzionale, mi muovo prima per scelta personale, ma poi non potrò più rientrare in Sicilia”.

La deputata del gruppo Misto, ex 5 stelle, Simona Suriano, catanese fa sapere che non mancherà l’appuntamento del 24 gennaio, per il primo voto per l’elezione del presidente della Repubblica, presso Montecitorio.

“Ma devo fare in fretta – spiega – . Un decreto mi impedisce di muovermi dalla mia isola e di esercitare il mandato di parlamentare, visto che poi non potrò rientrare nel mio collegio”, dice ancora con riferimento alla data del 10 gennaio, quando il super green pass diverrà obbligatorio per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto. “Viene – spiega – compresso il mio diritto di rappresentare i cittadini siciliani che mi hanno eletto”

“Io ho meno di 50 anni, non rientro nell’obbligo di vaccinazione, ma è comunque una follia, stiamo rasentando la follia, siamo di fronte a provvedimenti privi di logica”.

Per la deputata “il Parlamento è al 90% vaccinato, ma ci sono un sacco di contagiati e positivi, mi parrebbe più logico far fare un tampone a chi entra in parlamento, così da avere una fotografia del giorno” sullo stato di salute “che proibire a un parlamentare di esercitare un diritto costituzionale”.

“Io – rivela – non sono vaccinata per paura, ho problemi di salute, questo tipo di vaccino ho saputo che ha effetti particolari per chi soffre di trombofilia, a cui io sono geneticamente portata”.