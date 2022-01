Oggi il Pd chiederà in cabina regia l'obbligo vaccinale

globalist

5 Gennaio 2022

La variante Omicron sta facendo crescere i contagi in Italia e questi numeri, a rialzo, stanno costringendo il governo a cercare di prendere nuove iniziative per fermare la corsa del virus, ma i contrasti tra le forze in campo frenano l’attuazione di misure concrete.

Tra le idee sul tavolo, in alternativa all’imposizione del Super Pass a tutti i lavoratori, spunta l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, come gli over 60.

Fonti del Nazareno riferiscono che nella cabina di regia di oggi pomeriggio, e nel successivo Cdm, il Pd ha intenzione di riproporre l’obbligo vaccinale “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”.

Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'”unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”.