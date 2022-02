In Austria da oggi vaccino anti-Covid obbligatorio per gli over 18

globalist

5 Febbraio 2022 - 11.07

L’obbligo vaccinale in Austria ha portato all’obbligo agli over 18: da oggi è obbligatoria, in Austria, per legge la vaccinazione contro il Covid. La norma che lo prevede – una prima nell’Unione europea – riguarda tutti gli over 18 con l’esenzione prevista per le donne in gravidanza, i guariti dall’infezione da Covid-19 da meno di 180 giorni e quanti sono esentati per ragioni mediche. L’obbligo è previsto fino al 31 gennaio 2024.

Le sanzioni contro chi rifiuta il vaccino scatteranno a metà marzo, con multe fino a 3600 euro, cancellabili se il multato procede a vaccinazione entro 15 giorni.