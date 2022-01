Fioroni dopo la polemica tre Renzi e D'Alema: "Nel Pd porte aperte a tutti ma non si torni al Pds"

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

Lui è un ex margherita, entrato nel Pd ma da posizioni ex democristiane, anche se non è mai stato un renziano in senso stretto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Porte aperte a tutti nel Pd, ma nessun ritorno al Pds. Renzi e Calenda investano nel partito”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto in un’intervista a L’Argomento Quotidiano l’ex ministro dell’istruzione Beppe Fioroni, tra i fondatori del Pd.

Dynamic 1

“Il caso D’Alema? Non abbiamo preclusioni di sorta, ma si dica chiaro che fine farebbero i cattolici nel partito. Se qualcuno rientra è perché si è accorto di aver sbagliato, ritenendo che quel progetto iniziale sia un progetto su cui investire ancora. Vi investano anche Renzi e Calenda. Mi domando che tipo di modello abbiamo in testa per il Pd di domani. Non entro nelle beghe tra Renzi e D’Alema, ma ricordo che ho contribuito a far nascere un certo modello di Pd. Mi auguro che adesso non si torni al Pd pre Renzi, ovvero al Pds: sarebbe un errore grave. Ripeto: non ho preclusioni verso D’Alema, ma non può essere solo D’Alema”.