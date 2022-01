Gad Lerner accusa: "Su Ffp2 e tamponi molecolari profitti moralmente inaccettabili"

globalist

3 Gennaio 2022

Preroll

Proprio oggi è arrivata la notizia di un accordo tra i farmacisti e il commissario straordinario all’emergenza Covid Figliuolo per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 a 0,75 euro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una mossa inevitabile dopo l’obbligatorietà dell’uso di queste mascherine per molti luoghi pubblici e privati. Ma c’è chi contesta una linea morbida nei confronti di coloro che speculano e guadagnano più del dovuto sulla vendita delle mascherine ed anche sui tamponi.

Middle placement Mobile

“Perché non si è calmierato il prezzo delle mascherine Ffp2 come giustamente si fece per quelle chirurgiche? E perché i tamponi molecolari raggiungono prezzi assurdi come in nessun altro paese? Ci sono extra-profitti moralmente inaccettabili, dovuti a negligenza delle autorità”.

Dynamic 1

Lo scrive su Twitter Gad Lerner su Twitter mentre altre regioni d’Italia sono passate dalla zona bianca alla zona gialla con i relativi obblighi fra i quali, appunto, quello di indossare la mascherina Ffp2 per accedere a mezzi pubblici, treni, aerei, cinema, teatri.