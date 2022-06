La respirazione bocca a bocca funziona anche con la mascherina Ffp2: lo dimostra uno studio

globalist

6 Giugno 2022 - 15.23

Uno studio della Masaryk University (Repubblica Ceca) presentato al meeting annuale della Società europea di anestesiologia e terapia Intensiva ha dimostrato che la respirazione bocca-a-bocca è efficace anche se eseguita con la mascherina FFP2.

I ricercatori hanno condotto una sperimentazione con l’aiuto di 104 studenti di medicina per verificare se fosse possibile, in tempi di Covid 19, eseguire la manovra in modo efficace anche con l’uso della mascherina per ridurre il rischio contagio.

Agli studenti è stato quindi chiesto di eseguire la ventilazione bocca a bocca per due minuti su tre manichini (due manichini adulti, manichino BLS adulto e Resusci Anne, e un manichino bambino, Resusci Baby). Più del 90% dei respiri immessi nella bocca di ciascun manichino sono stati giudicati efficaci, che significa che hanno portato il torace del manichino a sollevarsi.

In particolare, i respiri erano efficaci al 96,9% con il manichino BLS per adulti, al 90,7% con Resusci Anne e al 95,7% con il Resusci Baby. I ricercatori hanno anche utilizzato una app per misurare il volume di aria respirata nei manichini Resusci Anne e Resusci Baby. Il volume era ottimale nel 33% dei respiri Resusci Anne e nel 44% dei respiri Resusci Baby. I respiri erano al di sotto del volume ottimale nel 28,9% dei casi con il Resusci Anne e nel 15,9% dei casi con il Resusci Baby, mentre era al di sopra dell’ottimale rispettivamente nel 28,8% e 35,8% dei casi.