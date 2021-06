Minacciata la vicepresidente Ciarambino (M5s): inviate due buste con proiettili

admpumiddle

outstream

Atto davvero terribile: due buste con proiettili sono state inviate al vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino (M5s).Sono state bloccate dagli scanner del centro di smistamento di Poste italiane e consegnate alla polizia.La prima busta conteneva due proiettili, la seconda, oltre a un altro proiettile, racchiudeva anche un messaggio con l'invito a "stare zitta". La prefettura sta valutando l'assegnazione di una scorta alla Ciarambino.L'esponente del M5s ha detto alla Digos di non aver mai ricevuto in precedenza minacce o messaggi intimidatori.Il ministro Luigi Di Maio su Facebook ha commentato: "Da anni fianco a fianco. Insieme abbiamo affrontato tante battaglie, tante altre ne combatteremo. Valeria Ciarambino conosciamo la tua forza e sappiamo che non mollerai di un millimetro, neanche davanti a questi atti vigliacchi. Vi posso assicurare che Valeria non starà zitta e con coraggio continuerà a denunciare le ingiustizie che colpiscono i cittadini. Tutto il Movimento 5 Stelle è con te"."La mia piena solidarietà alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, per le ignobili e vigliacche intimidazioni ricevute". Così il presidente della Camera, Roberto Fico.