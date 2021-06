Campania, De Luca: "Vietati Astrazeneca e Johnson sotto 60 anni"

admpumiddle

Ci sono stati sicuramente dei difetti di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza di alcuni vaccini, in particolare AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Chi se non De Luca, presidente della regione Campania, poteva decidere di prendere la drastica decisione senza prendersi le luci della ribalta?

"Ai nuovi vaccinati non sarà somministrato AstraZeneca al di sotto dei 60 anni, rispetto al vaccino Johnson & Johnson la posizione del ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni".

Lo afferma in una nota dopo aver ricevuto la risposta dal ministero della Salute sulle interrogazioni che la Campania aveva posto domenica.

