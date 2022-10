Regno Unito, il Cremlino: "Non ci aspettiamo alcuna saggezza politica"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 16.39

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato il possibile ritorno alla guida del governo britannico di Boris Johnson, dopo le dimissioni di Liz Truss delle scorse ore.«Non sono affari nostri, sono questioni interne del Regno Unito».

«Non abbiamo l’abitudine di interferire negli affari degli altri, a differenza di altri Paesi. Naturalmente, ora non ci si può aspettare alcun tipo di visione o saggezza politica da parte di nessuno in Occidente, compreso il Regno Unito. Soprattutto dal Regno Unito, dove, in effetti, le persone non scelgono il capo del ramo esecutivo, che appare come il risultato di una sorta di riorganizzazione del partito», ha detto Peskov ai giornalisti.