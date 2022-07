Zelensky saluta Boris Johnson: "E' un vero amico dell'Ucraina, fiducioso per il futuro"

globalist

7 Luglio 2022 - 15.43

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro britannico Boris Johnson è “un vero amico dell’Ucraina”, aggiungendo di essere fiducioso che la politica del Regno Unito nei confronti dell’Ucraina non cambierà presto nonostante le dimissioni di Johnson.

L’Ucraina ha guadagnato molto dal rapporto con il primo ministro, incluso il sostegno militare, ha detto Zelensky a Wolf Blitzer della CNN. Il presidente ucraino ha detto che non vede l’ora di parlare direttamente con Johnson per saperne di più sui dettagli delle sue dimissioni.

«Grazie a Boris Johnson per aver compreso la minaccia del mostro russo ed essere sempre stato in prima linea nel sostegno all’Ucraina» e per «essersi preso la responsabilità nei momenti più difficili», ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak.