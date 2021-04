Salvini contro le vaccinazioni nelle carceri (ma prima è stata la Lombardia) e #salvinipagliaccio diventa trend

admpumiddle

Questa volta sono i social, il mezzo preferito da Salvini per dispensare consigli o criticare gli altri, a scagliarsi contro il leader della Lega per le affermazioni poco rispettose verso i presidenti delle Regioni Lazio e Campania.I due infatti vorrebbero iniziare a vaccinare nelle carceri, cosa che avviene regolarmente in Lombardia, Regione guidata dal leghista Fontana, ma che ha dato fastidio, non si sa perché, a Salvini che li ha apostrofati con parole poco eleganti.Salvini re delle figuracce.Anche oggi #SalviniPagliaccio in trend topic su twitter.Migliaia di tweet commentano l'ennesima gaffe del leader leghista contro Lazio e Campania per le vaccinazioni nelle carceri.A volte meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio".Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.''Quando Matteo Salvini è in difficoltà torna alle origini e indica un nemico da combattere e discriminare, sempre persone deboli e in difficoltà.Ieri gli immigrati, oggi chi è in carcere che, secondo il leader della Lega, non avrebbe diritto a essere vaccinato anche se vive in luoghi chiusi e promiscui dove il contagio è più facile.Insomma Salvini spiega a chi aspetta il vaccino che se non l'ha ancora ricevuto la colpa è di chi è in carcere".Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato."Nonostante sia al governo col suo partito -aggiunge- Salvini continua anziché risolvere i problemi ad agitarli e a cercare di dare la colpa alle persone che è più facile discriminare.Per noi, tanto più di fronte alla pandemia, il compito della politica in uno Stato civile è, come stanno facendo la Lombardia e tutte le altre Regioni, difendere e proteggere le persone, tutte le persone''.